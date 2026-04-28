ПАО «РЖД» суммировало результаты работы за I квартал 2026 года, следуя российским нормам бухгалтерии.

Итоги деятельности ПАО «РЖД» включают в себя показатели работы свыше 50 филиалов и представительств компании, которые в значительной мере отражают общую картину в экономике России, учитывая тесную связь с деятельностью крупнейших производителей продукции и товаров в стране.

ПАО «РЖД» продолжает свою деятельность, направленную на обеспечение непрерывного транспортного процесса и обслуживание инфраструктуры и подвижного состава, восстановление погрузки и грузооборота в сложившихся условиях, а также реализацию инвестиционной программы.

Согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета, общие доходы ПАО «РЖД» за I квартал 2026 года составили 827,1 млрд рублей, что на 7,0% больше показателя аналогичного периода прошлого года, при этом ПАО «РЖД» сохраняет принцип опережающего роста доходов над расходами, прибыль от продаж выше показателя аналогичного периода прошлого года на 14,6 млрд рублей, а чистая прибыль составила 5,1 млрд рублей.

Показатель Ebitda достиг уровня 271,5 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 18,1%, чистый долг составил 3 498,0 млрд рублей, отношение чистый долг/Ebitda в годовом эквиваленте составило 3,4х при установленном предельном значении 3,5х.

ПАО «РЖД» вносит значительный вклад в формирование доходов бюджетной системы Российской Федерации, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков страны, уплачивая налоги на территории 78 субъектов Российской Федерации, выполнив в полном объеме обязательства по уплате налогов и сборов, страховых взносов за I квартал 2026 года на сумму 46,8 млрд рублей.

В первом квартале 2026 года ОАО «РЖД» продолжило активную работу над проектами, целью которых является обеспечение надежности и безопасности перевозок, модернизация подвижного состава, а также выполнение задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации. Эти задачи направлены на увеличение пропускной способности ключевых участков железнодорожной сети, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург и обеспечение перевозок пассажиров в рамках развития Центрального транспортного узла.

Общий объем активов ОАО «РЖД» за первый квартал 2026 года увеличился на 1% и на 31 марта 2026 года достиг 11 трлн 128,4 млрд рублей.