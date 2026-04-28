Загрузка древесных товаров на вокзале Соболиная в ХМАО - Югре в I триместре 2026 года возросла на 20%

2026-04-28 14:47
В первом квартале 2026 года на станции Соболиная Свердловской железнодорожной магистрали наблюдался рост погрузки лесных грузов на 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув отметки в 11,8 тыс. тонн. Станция была вновь открыта и возобновила свою работу в марте 2023 года в связи с расширением близлежащего производственного участка Югорского лесопромышленного холдинга.

В ответ на запрос грузоотправителя, СвЖД разработала наиболее эффективную схему технологических перевозок между площадками холдинга, включив станцию Соболиная в транспортно-логистические цепочки. Это позволило обеспечить стабильную поставку сырья и отправку готовой продукции с предприятия по железной дороге, а также сократить операционные затраты. В 2023 году было погружено 7,8 тыс. тонн лесных грузов, в 2025 году – 42,4 тыс. тонн (рост – более чем в 5 раз).

Сырье (щепа и древесные опилки) доставляют со станций Агириш и Алябьево в ХМАО – Югре, где расположены лесозаготовительные предприятия, на станцию Соболиная в рамках сервиса «Грузовой экспресс». Готовая продукция (ламинированная древесно-стружечная плита) отправляется со станции Соболиная по всей стране и на экспорт (в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан).

До момента возобновления работы станции Соболиная, технологические перевозки между предприятиями холдинга осуществлялись автотранспортом, а отправка готовой продукции по железной дороге производилась со станции Верхнекондинская, которая находится на большем расстоянии, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

