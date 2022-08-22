Новый поезд свяжет прямым сообщением Таганрог и Санкт-Петербург

13:53

Холдинг «ЖД» запускает новый прямой пассажирский поезд между Таганрогом и Санкт-Петербургом. В настоящее время путешествовать между этими городами можно только с пересадками.

В первый рейс новый поезд отправится из Таганрога 30 августа. Запуск приурочен к 79-летию освобождения Таганрога от оккупации немецко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны. 1 сентября поезд № 291/292 Санкт-Петербург – Таганрог отправится из Северной столицы и станет курсировать ежедневно.

Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться 17:34 и прибывать в Таганрог через день в 05:53. В обратном направлении он будет отправляться в 9:12 и прибывать в Северную столицу на следующие сутки в 21:05.

Графиком движения предусмотрены остановки в Ростове-на-Дону, Воронеже, Липецке, Москве, Твери и других городах.

В составе поезда – современные купейные, плацкартные вагоны и вагон, адаптированный для маломобильных пассажиров со специальными купе увеличенной площади и другими приспособлениями. Вагоны оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия, в том числе кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками для зарядки гаджетов и т.д.

Продажа билетов на рейс 30 августа открыта, стоимость билета – от 4 320 рублей. Оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах. Продажа билетов на сентябрь будет открыта в ближайшее время.