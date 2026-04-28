В первом триместре 2026 года работники Горьковской железнодорожной линии возвратили путешественникам свыше 1,2 тыс. утерянных предметов.

С января по март текущего года работники Горьковской железнодорожной линии обнаружили и вернули более 1,2 тыс. вещей, забытых пассажирами в поездах дальнего следования.

Наиболее часто путешественники упускали из виду документы и электронные устройства, одежду и разнообразные аксессуары. Были найдены и нестандартные предметы, такие как гироскутер, грабли, скворечник, веник и сценический костюм.

Для обнаружения забытых в поезде вещей, необходимо оформить электронную заявку на сайте компании «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В ней пассажир указывает свое имя, номер билета и паспорта, телефон и электронную почту.

В данный момент компания «РЖД» испытывает новую систему, которая упростит процесс поиска забытых вещей в поездах дальнего следования: теперь заявка будет направляться непосредственно начальнику поезда и проводнику. Таким образом, пропажу начнут искать прямо во время движения поезда, не дожидаясь его прибытия до конечной станции.

Стоит отметить, что необходимо составить описание забытого предмета и указать предполагаемое место в вагоне, где он был оставлен. В сервисе уже загружены фотографии найденных вещей с привязкой к местам в вагоне, поэтому, если обнаружится совпадение, пассажир увидит эти фото и сможет опознать свою вещь. После этого пассажир получит информацию о месте ее нахождения и сможет забрать свой потерянный предмет.

Поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки на поезде дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.