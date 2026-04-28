Горьковская железнодорожная система продемонстрировала логистические преимущества во время Дня поставщика в Татарстане.

Работники Горьковской магистрали принимали активное участие в Дне поставщика, который проходил в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан в городе Казань.

Бизнес-программа события включала в себя презентации строителей и участников строительного рынка, B2B-переговоры, а также организацию выставочной экспозиции.

Эксперты Казанского агентства брендового транспортного обслуживания провели несколько деловых встреч, на которых представили решения для эффективного транспортирования товаров, рассказали о новых маршрутах и технологиях, способных оптимизировать логистику.

Событие собрало более 100 ключевых участников строительной сферы Татарстана, включая поставщиков, производителей и представителей государственных органов. Главная цель - создание прямого диалога между строителями и местными производителями строительных материалов, оборудования и услуг.

Данный форум является частью серии встреч, организованных в рамках подготовки к Международной строительной неделе БРИКС, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.