Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железнодорожная система продемонстрировала логистические преимущества во время Дня поставщика в Татарстане.

2026-04-28 09:43
Горьковская железнодорожная система продемонстрировала логистические преимущества во время Дня поставщика в Татарстане.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники Горьковской магистрали принимали активное участие в Дне поставщика, который проходил в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан в городе Казань.

Бизнес-программа события включала в себя презентации строителей и участников строительного рынка, B2B-переговоры, а также организацию выставочной экспозиции.

Эксперты Казанского агентства брендового транспортного обслуживания провели несколько деловых встреч, на которых представили решения для эффективного транспортирования товаров, рассказали о новых маршрутах и технологиях, способных оптимизировать логистику.

Событие собрало более 100 ключевых участников строительной сферы Татарстана, включая поставщиков, производителей и представителей государственных органов. Главная цель - создание прямого диалога между строителями и местными производителями строительных материалов, оборудования и услуг.

Данный форум является частью серии встреч, организованных в рамках подготовки к Международной строительной неделе БРИКС, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru