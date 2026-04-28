Забайкальская железнодорожная компания устраивает особый поезд для перевозки учащихся из Адриановки на событие с ретропоездом в Карымской.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Забайкальская железная дорога устроит специальный рейс пригородного электропоезда для перевозки детей из Адриановки (Забайкальский край) на торжество, приуроченное к приезду ретропоезда «Победа» на станцию Карымская 1 мая 2026 года. На этом дополнительном рейсе вместе с детьми на праздничное мероприятие смогут отправиться их родители, учителя РЖД лицея № 16, а также ветераны.

Специальный рейс пригородного поезда будет следовать по маршруту Адриановка – Карымская – Адриановка. Отправление из Адриановки запланировано на 10:20 (по местному времени), прибытие в Карымскую ожидается в 10:55.

В 11:30 на станции начнутся праздничные мероприятия, посвященные приезду ретропоезда «Победа». Артисты шоу-проекта «Вневременье» из Читинского дворца культуры железнодорожников представят зрителям творческие номера под песни военных лет.

После праздничного концерта и фотосессии на фоне паровоза серии Л и военной техники, которую привез ретропоезд, в 13:20 гости торжества из Адриановки отправятся обратно домой, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.