ПАО «РЖД» готово предоставлять полный набор услуг по содействию и внедрению новаторских решений.

18:56

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Валерий Танаев, заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД», поделился этой информацией во время панельной дискуссии «Инновации как драйвер системных изменений», которая состоялась 27 апреля в Москве в кластере «Ломоносов».

Танаев сообщил, что в январе 2026 года совет директоров ОАО «РЖД» принял Комплексную программу инновационного развития холдинга до 2030 года, включая обновленные приоритеты в области инноваций.

«Мы определяем потребности компании в инновациях, осуществляем целенаправленный поиск проектов и разработчиков, организуем их пилотное тестирование, помогаем привлекать финансовую поддержку для адаптации. В результате за последние 5 лет мы внедрили более 450 и распространили более 700 инновационных решений малых технологических компаний. Уровень развития российских железных дорог и нашего научного отраслевого комплекса позволяет создавать конкурентоспособные продукты. РЖД готовы предоставлять услуги инженерного проектирования, разработки, поиска и сопровождения реализации инновационных решений, а также юридической защиты», – подчеркнул Валерий Танаев.

27 апреля в кластере «Ломоносов» также состоялся День партнера в рамках Дня инноваций РЖД. Компания продемонстрировала партнерам свои инновационные разработки в области квантовых коммуникаций, нейрофизиологических исследований, а также перспективные проекты научно-отраслевого комплекса (ВНИИЖТ, НИИАС, ВНИКТИ, ИЦЖТ).

В дополнение, руководящий состав и специалисты РЖД имели возможность ознакомиться с передовыми технологиями, представленными компаниями-резидентами Московского инновационного кластера. Среди них были представлены разработки первого этапа "Марафона инноваций", совместного проекта Московского инновационного кластера и Территории инноваций Фонда "Росконгресс". Отметим, что ОАО "РЖД" является отраслевым партнером первого этапа "Марафона инноваций": компания выберет инновационное решение, реализация которого будет способствовать улучшению эффективности перевозок, цифровизации процессов и развитию транспортной инфраструктуры.

"Такие события дают технологическим компаниям шанс оценить коммерческий потенциал и востребованность своих разработок, получить прямую обратную связь от крупных участников рынка и обсудить перспективы внедрения решений в реальный сектор экономики. Для крупных корпораций это возможность первыми узнать о перспективных технологиях, которые помогают оптимизировать ряд производственных процессов и повысить их эффективность. Сегодня более 30 московских компаний представили свои разработки представителям отрасли и ОАО "РЖД", - поделился генеральный директор Фонда "Московский инновационный кластер" Алексей Парабучев.