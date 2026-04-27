Железнодорожная компания Север и производитель промышленных машин - фирма «Ангстрем» заключили договор о взаимодействии.

24 апреля в Ярославле было заключено партнерство в области инновационного прогресса между Северной железной дорогой и ООО «Завод Ангстрем». Это крупное производственное предприятие, расположенное в Ярославле, занимается производством оборудования для диагностики кабельных линий, а также мобильных и стационарных испытательных лабораторий, испытательных стендов.

Партнерство утвердили главный инженер Северной железной дороги Алексей Кошубаров и генеральный директор завода «Ангстрем» Андрей Дубров.

В мае 2026 года на Северной железной дороге стартует экспериментальная эксплуатация мобильной лаборатории для диагностики систем железнодорожной автоматики (оборудования и подземных кабелей) на участках в Ярославской области.

На данный момент уже действуют 22 партнерских соглашения между Северной магистралью и региональными производителями и научными учреждениями в области инновационного технического прогресса, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.