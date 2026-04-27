В 2025 году технические нововведения на Северной магистрали принесли экономическую выгоду в размере 1,2 млрд рублей.

24 апреля в Ярославле Северная железная дорога организовала День инноваций для компаний, занимающихся разработкой техники и технологий.

Экономический результат от реализации инновационных проектов на Северной железной дороге, учтенный в комплексной программе инновационного развития ОАО «РЖД» к 2025 году, превысил 1,2 млрд рублей.

«Перспективные технические разработки российских компаний востребованы во всех отраслях, а железнодорожный транспорт часто становится полем для применения передовых решений. Северная магистраль придает большое значение инновационной деятельности. За последние 5 лет было рассмотрено около 500 проектов, 95 из них реализовано», – поделился главный инженер СЖД Алексей Кошубаров.

В рамках Дня инноваций была проведена презентация разработок в области машиностроения, связи, энергетики, информационных технологий. Перспективные решения участники встречи оценили с точки зрения применения в структурных подразделениях железной дороги. Среди них – высокоточное геодезическое оборудование и системы мониторинга сооружений, видеосистемы для сбора данных и контроля производственного процесса. Производители представили также оборудование для очистки внутренних частей двигателей тепловозов, пневмотехнику и модули, используемые в тормозном оборудовании современного подвижного состава, приспособления для перевозки и хранения колесных пар, устройства для организации ремонтных постов на перегонах, различные расходные материалы.

С разработками ознакомились главные инженеры ключевых железнодорожных подразделений. В общей сложности, они рассмотрели 90 предложений, 43 из них отобраны для дальнейшей реализации, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.