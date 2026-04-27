Приблизительно 15 тыс. работников московских железных дорог приняли участие в обычных апрельских субботниках.

2026-04-27 15:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Примерно 15 тыс. сотрудников Московской железной дороги приняли участие в традиционных апрельских субботниках. В этом году акция была приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основное внимание было уделено уборке и благоустройству территорий, включая памятники и мемориалы, а также посадке аллей памяти.

В столице основной площадкой стала станция Москва-Пассажирская-Курская. Здесь субботник возглавил руководитель МЖД Павел Иванов. Сотрудники железной дороги убрали территорию около нового здания поста микропроцессорной централизации, которое было введено в эксплуатацию в сентябре 2025 года, посадили аллею из остролистных кленов, высадили кустарники и разбили клумбы с цветами. Также работала полевая кухня.

В депо Москва-Сортировочная, где в ночь на субботу 12 апреля 1919 года прошел первый субботник, в ходе которого железнодорожники безвозмездно отремонтировали 3 паровоза, участники по традиции убирались на территории и приводили в порядок локомотивы.

Субботники проходили по всему полигону, в них участвовали сотрудники железной дороги, не занятые в этот день в основном производственном процессе, а также ветераны отрасли. Они занимались уборкой рабочих мест, благоустройством территорий предприятий и служебно-технических зданий. Особое внимание было уделено уборке памятников и мемориальных комплексов. Уборка также прошла в полосах отвода, на привокзальных площадях и пассажирских платформах, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

