Ретропоезд Свердловской железной дороги «Эшелон Победы» в мае предпримет путешествие по 24 городам.

2026-04-27 14:59
В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Свердловская железная дорога запускает ретропоезд под названием «Эшелон Победы», который будет двигаться на паровозной тяге. Первый рейс состоится 1 мая из Перми, а 22 мая поезд прибудет в свою конечную точку - северный город Губкинский (станция Пурпе).

С целью ознакомления с передвижной экспозицией как можно большего числа людей, эшелон будет делать остановки на 24 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО – Югре и ЯНАО. Проект призван сохранить память о героизме советского народа, рассказать о работе железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны, боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников.

Руководитель СвЖД Павел Бурцев подчеркивает, что для Свердловской магистрали стало хорошей традицией в мае отправлять в рейс музейно-выставочный передвижной комплекс. Это проявление уважения к многим поколениям железнодорожников. Кроме того, «Эшелон Победы» играет важную роль в сохранении исторического наследия: это впечатляющая демонстрация оригинального подвижного состава.

В рамках проекта представлены уникальные вагоны, которые использовались во время войны и послевоенный период: аптека-перевязочная, санпропускник, вагон для тяжелораненых, хлебопекарня, кухня. На открытых платформах размещена историческая военная техника. В вагоне Победы выставлены исторические фотографии, отражающие искренние эмоции людей, переживших тяжелые испытания войны, а в «вагоне памяти» собраны фотосвидетельства, рассказывающие о вкладе железнодорожников в Великую Победу.

Во главе «Эшелона Победы» - редкие паровозы Л «Лебедянка» и П-36 «Генерал». Их пронзительные гудки будут объявлять о прибытии эшелона на станции СвЖД.

Во время остановок поезда на станциях, все заинтересованные могут войти внутрь, осмотреть вагоны, прослушать рассказы гидов и сделать памятные снимки. Экспозиции рассказывают о военных и медицинских перевозках, истории переброски промышленных предприятий и населения.

На станциях, где будет устроена торжественная встреча эшелона, состоятся концерты, прозвучат стихи и песни о войне. Историческая реконструкция позволит воссоздать атмосферу героического мая 1945 года, когда на вокзалах страны с улыбками, цветами и под звуки вальса встречали поезда с воинами-победителями, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
