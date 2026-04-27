Путешествие к "Остров-град Свияжск" возглавило список наиболее востребованных железнодорожных экскурсий по Татарстану в первом квартале 2026 года.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Путешествие в музей-заповедник «Остров-град Свияжск» стало наиболее востребованным среди пригородных железнодорожных туров в Татарстане: с января по март 2026 года на этом маршруте побывали 700 человек.

Участники данного мультимодального тура отправляются из Казани на поезде до Свияжска, после чего пересаживаются на автобус, который доставляет их на остров. Для посетителей предусмотрены различные программы, тематические события и обзорные экскурсии.

Тур в Кукмор также пользуется большим спросом среди жителей и гостей Татарстана. Он включает обзорную экскурсию по городу, а также посещение фабрики посуды и валяльно-войлочного производства, где делают известные местные валенки. За 3 месяца туром воспользовались около 500 человек. Маршрут Казань – Камаево – «Иске Казан» также популярен, позволяя туристам побывать в древней крепости и узнать о традициях татарского народа.

Выбрав маршрут Казань – Арск – «Кырлай», можно посетить родину знаменитого татарского поэта Габдуллы Тукая, а тур Казань – Шемордан предлагает посещение оздоровительного комплекса «Мингер» с уникальными природными достопримечательностями и широким спектром услуг для отдыха и восстановления здоровья.

В общей сложности с января по март 2026 года туристическими поездами пригородного сообщения АО «Содружество», курсирующими по Горьковской железной дороге в Татарстане, воспользовались около 3,5 тыс. человек.

Полную информацию о расписании туристических поездов пригородного сообщения пассажиры могут найти на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.