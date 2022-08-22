Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородное расписание на двух внутригородских и Гурьевском направлении Калининградской железной дороги временно изменено с 25 августа

2022-08-22 13:12
В связи с необходимостью проведения ремонтно-путевых работ 25, 26 и 29 августа скорректировано расписание пригородных поездов, курсирующих по рабочим дням между остановочным пунктом Киевская, Северным вокзалом, Чкаловском и Гурьевском.

Несколько рейсов отменено, большинство поездов проследует по измененному графику.

В частности, утренний поезд № 6171 отправится на Северный вокзал и далее в Чкаловск не с о. п. Киевская, а с Южного вокзала (время отправления – 07:22). Также корректируется расписание вечернего поезда № 6373. Рельсобус в указанные дни будет отправляться на Северный вокзал не с Киевской, а с Южного вокзала (время отправления – 19:46), далее следовать в Гурьевск действующим графиком.

Утренний поезд № 6391/6392 сообщением Гурьевск-Новый – Северный вокзал (время отправления – 07:55) проследует не до Киевской, а до Южного вокзала. Время отправления/прибытия на станции не изменяется.

Расписание движения пригородных поездов опубликовано на сайте Калининградской железной дороги, «Калининградской пригородной пассажирской компании», стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

