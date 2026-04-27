В первом квартале 2026 года акционерное общество «РЖД» направило в бюджеты регионов Российской Федерации в пределах Октябрьской железнодорожной сети 4,1 млрд рублей.

12:16

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сумма налоговых платежей в бюджет Санкт-Петербурга составила 1,2 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области было перечислено 1,1 млрд рублей. Общая сумма налоговых платежей в региональный бюджет Республики Карелии составила 514 млн рублей, Мурманской области – 423,7 млн рублей, Тверской области – 396,7 млн рублей, Псковской области – 214,6 млн рублей, Новгородской области –210,3 млн рублей.

ОАО «РЖД», как значимый инфраструктурный и социально-ориентированный игрок, придает большое значение взаимодействию с регионами России. Главная цель - развитие транспортной системы регионов, максимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Кроме того, компания активно участвует в социальной и экономической жизни и развитии регионов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.