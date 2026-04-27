Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первом квартале 2026 года акционерное общество «РЖД» направило в бюджеты регионов Российской Федерации в пределах Октябрьской железнодорожной сети 4,1 млрд рублей.

2026-04-27 12:16
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по март 2026 года общая сумма налоговых платежей ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, находящихся в пределах Октябрьской железной дороги, достигла 4,1 млрд рублей.

Сумма налоговых платежей в бюджет Санкт-Петербурга составила 1,2 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области было перечислено 1,1 млрд рублей. Общая сумма налоговых платежей в региональный бюджет Республики Карелии составила 514 млн рублей, Мурманской области – 423,7 млн рублей, Тверской области – 396,7 млн рублей, Псковской области – 214,6 млн рублей, Новгородской области –210,3 млн рублей.

ОАО «РЖД», как значимый инфраструктурный и социально-ориентированный игрок, придает большое значение взаимодействию с регионами России. Главная цель - развитие транспортной системы регионов, максимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Кроме того, компания активно участвует в социальной и экономической жизни и развитии регионов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru