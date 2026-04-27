Железнодорожная система Красноярска организовала и отправила пробный поезд с углем массой 8 тыс. тонн из Хакасии в Забайкальский регион.

11:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С железнодорожной станции Черногорские Копи (Хакасия) под управлением Красноярской железной дороги был отправлен первый угольный поезд-гигант весом 8 тыс. тонн в восточном направлении. Это пилотное путешествие проводится в рамках испытаний тягово-энергетической эффективности, проводимых ОАО «РЖД», с целью увеличения массы грузовых поездов на Восточном полигоне.

Раньше максимальный вес грузовых поездов, сформированных на станциях КрасЖД в Хакасии, был 7,1 тыс. тонн.

Угольный тяжеловес тянет мощный 4-секционный локомотив «Ермак». В составе – передовые полувагоны с увеличенной грузоподъемностью. Поезд пройдет по маршруту длиной 2452 км до станции Карымская (Забайкальский край). Он преодолеет участки Восточного полигона с сложным рельефом, включая 3 горных перевала, где для усиления тяги используются подталкивающие локомотивы. Один из них – перегон Джебь – Щетинкино на южном ходу КрасЖД Междуреченск – Тайшет: перепад высот составляет 220 м.

Локомотивные экипажи, участвующие в испытаниях, прошли дополнительное обучение по управлению тяжеловесными поездами в сложных геологических условиях.

Пилотный состав сопровождает тягово-энергетическая лаборатория РЖД, которая будет записывать показатели работы двигателей электровоза, контактной сети и тяговых подстанций при увеличенных нагрузках на протяжении всего маршрута.

Испытания проводятся в рамках программы развития тяжеловесного грузового движения на железных дорогах Восточного полигона. Такой подход позволяет увеличить объемы грузоперевозок по существующей инфраструктуре, не увеличивая при этом количество поездов. В результате увеличиваются пропускная и провозная способность наиболее востребованных маршрутов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.