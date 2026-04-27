Подмосковные электрички, следующие между Переславлем-Залесским и Александровом, начнут свою работу в мае и июне 2026 года.

2026-04-27 11:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1, 2, 3, 10, 11 мая, а также 12 и 14 июня 2026 года запланированы пригородные рейсы между Александровом и Переславлем-Залесским:

  • № 6028 Александров – Переславль с отходом в 11:30 и прибытием в 12:45;
  • № 6027 Переславль – Александров с отходом в 15:05 и прибытием в 16:20.

Во время путешествия предусмотрены остановки на станциях Балакирево и Берендеево.

Транспортировка будет осуществляться уютным рельсовым автобусом РА-3 «Орлан», состоящим из двух вагонов.

Напоминаем: маршрут был установлен в 2025 году сотрудниками железной дороги в сотрудничестве с администрациями Владимирской и Ярославской областей для улучшения пассажирских перевозок и туристического потенциала обоих регионов. Поезда выполняли рейсы с мая по декабрь и за это время перевезли 2,1 тыс. пассажиров.

Перевозчик – АО «Северная пригородная пассажирская компания».

Билеты можно приобрести и расписание можно просмотреть в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт», телеграм-боте «Электрички РЖД», в кассах и в поезде при посадке. Дополнительную информацию можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», на сайте компании-перевозчика, на информационных стендах на вокзалах и станциях, в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

