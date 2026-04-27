В первом триместре 2026 года, ретро-поезд до Арзамаса доставил близко к 4,5 тысячам путешественников.

С января по март 2026 года около 4,5 тыс. людей совершили путешествие на туристическом ретропоезде с паровозной тягой по маршруту Нижний Новгород – Арзамас. За это время было выполнено более 40 рейсов.

Поезд состоит из антикварного паровоза и современных удобных вагонов, оснащенных системами кондиционирования, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением и биотуалетами. Кресла в вагонах имеют регулируемые подножки и индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств.

В Арзамасе путешественники посещают уникальные городские достопримечательности, включая дом-музей А. М. Горького, историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и другие.

Мультимодальный маршрут «Бал в Болдино» также пользуется популярностью среди туристов: за 3 месяца им воспользовались 2,5 тыс. человек. Маршрут предполагает поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и дальнейшую пересадку на автобус до знаменитого села. Природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» является наиболее известным пушкинским местом в России и памятником культуры федерального значения.

«Магический экспресс» в город Семёнов также пользовался большим спросом в январе-марте, привлек более 800 человек. В рамках этого тура пассажиры погружаются в мир магии и волшебства в компании любимых сказочных персонажей.

В общей сложности за 3 месяца 2026 года более 8,3 тыс. пассажиров воспользовались туристическими поездами пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской области.

Данные о времени отправления туристских поездов пригородного транспорта пассажиры могут найти на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центре помощи клиентам ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, в информационной службе на железнодорожных станциях и в пригородных кассах по продаже билетов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.