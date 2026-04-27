"Эшелон Победы" приветствовали свыше 1 тыс. обитателей Багратионовска и Ладушкина.

26 апреля «Эшелон Победы» посетил Багратионовск и Ладушкин. Несмотря на неблагоприятную погоду, более 1 тыс. горожан и жителей близлежащих населенных пунктов собрались на вокзале, чтобы встретить поезд, управляемый машинистом на локомотиве серии «Эр».

В преддверии приезда эшелона на вокзальной площади в Багратионовске прошел торжественный концерт местных артистов. Историки и краеведы организовали мобильную экспозицию «Путь русского солдата», где были представлены артефакты эпохи Великой Отечественной Войны: вещмешок, предметы быта военнослужащего, письма солдат, агитационные материалы, открытки и оружие 40-х годов XX века.

В Ладушкине эшелон приветствовали местные жители и отряды юнармейцев из местных школ. Прибытие поезда сопровождалось звуковой записью голоса диктора Юрия Левитана о победе над нацистской Германией. На открытой железнодорожной платформе артисты Дворца культуры железнодорожников представили музыкальную композицию с исполнением стихов и известных военных песен. На обеих станциях была установлена полевая кухня.

30 апреля «Эшелон Победы» прибывает в поселок Железнодорожный, как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.