25 апреля "Эшелон Победы" был приветствован в самом западном городе России - Балтийске.

15:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

25 апреля 2026 года в 11:30 «Эшелон Победы» прибыл на станцию Балтийск. Этот город, расположенный на самом западе России, стал первым пунктом маршрута поезда, который ведет паровоз серии Эр. КЖД и Балтфлот организовали его движение в честь празднования Дня Победы и 80-летия со дня создания Калининградской области.

На станции «Эшелон Победы» встречали начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин, заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом Российской Федерации, контр-адмирал Владислав Павлов, командующий Балтийским флотом, адмирал Сергей Липилин, военнослужащие и местные жители. В составе эшелона была выставка военной техники, где одним из основных экспонатов стал танк Победы – Т-34 и 2 крытых вагона-музея, которые вызвали большой интерес у посетителей праздника. Один вагон был полностью посвящен Великой Отечественной войне, второй – современной российской армии и ее героям.

Артисты Дворца культуры железнодорожников представили новую концертную программу, в которую, помимо популярных песен военных лет, вошли современные патриотические произведения.

26 апреля «Эшелон Победы» прибыл на станции Багратионовск и Ладушкин. В этом году поезд посетит 12 станций, а с 27 по 29 апреля будет работать с 10:00 до 17:00 в режиме музейно-выставочного поезда на Южном вокзале Калининграда, на 5 платформе. Вход свободный.

4 мая выставочный поезд будет работать на Южном вокзале с 10:00 до 16:00. В 16:00 начнется концертная программа, посвященная Дню Победы, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.