Расписание пригородных поездов Восточного направления Красноярской магистрали изменится до 2 сентября

12:11

В связи с ремонтными работами на участке Красноярской железной дороги Красноярск-Восточный – Сорокино изменится график курсирования пригородных поездов Восточного направления.

Так, 23, 26, 30 августа и 2 сентября (по вторникам и пятницам): утренний электропоезд Красноярск – Иланская будет отправляться со станции Красноярск на час позже – в 10:46 (вместо 09:46), прибывать на станцию Иланская в 15:29 (вместо 14:29).

Расписание дневного маршрута из Иланского также сдвинется на более позднее время. Со станции Иланская электропоезд будет отправляться позже на 1 час 52 минуты – в 16:49 (вместо 14:57), прибытие в Красноярск – в 21:43 (вместо 19:51).

26 августа и 2 сентября вечерний электропоезд Красноярск – Иланская будет выходить в рейс на 21 минуту позже. Отправление из Красноярска в 18:47 (вместо 18:26), прибытие в Иланский в 23:44 (вместо 23:23).

Кроме того, по вторникам и пятницам до 2 сентября включительно ряд электропоездов из Красноярска до станций Уяр, Камарчага, Бугач, Зыково и в обратном направлении также будут отправляться в поездки значительно позже: отклонение от действующего расписания не менее 18 минут.

В эти же дни изменится время отправления вечернего электропоезда Базаиха – Красноярск. Он будет выходить в рейс на 37 минут раньше. Отправление со станции Базаиха в 19:14 (вместо 19:51). Прибытие на станцию Красноярск в 19:50 (вместо 20:28).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры направлены на обеспечение безопасности движения поездов, повышение их скорости, а также уровня комфорта для пассажиров.

Уточнить график движения пригородных поездов КрасЖД можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.