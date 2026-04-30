Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В период майских торжеств некоторые электрички в Омском регионе будут следовать по измененному графику.

2026-04-30 12:45
В майские праздники изменится расписание некоторых пригородных поездов, которые следуют по маршрутам в Омской области.

1, 2, 9 и 11 мая не будет следовать электропоезда № 6661 Калачинская – Омск (отходит со станции Калачинская в 5:48, приезжает на станцию Омск в 7:25), 1 и 11 мая – электропоезда № 6672 Омск – Калачинская (отходит со станции Омск в 17:20, приезжает на станцию Калачинская 18:59).

В указанные дни пассажиры могут выбрать другие пригородные поезда – на этом участке будут следовать три пары электропоездов по маршруту Омск – Татарская – Омск.

10 мая не будет следовать электропоезда № 6486 Москаленки – Омск (отходит со станции Москаленки в 17:34, приезжает на станцию Омск в 18:55). Пассажиры могут выбрать другие маршруты на этом участке – со станции Москаленки будут следовать четыре пары электропоездов.

С 12 мая пригородные поезда вернутся к своему обычному расписанию.

Просим пассажиров быть бдительными и учитывать эти изменения при планировании своих поездок. Дополнительную информацию о движении пригородных поездов можно найти на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте пригородной компании АО «Омск-пригород», по телефонам (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru