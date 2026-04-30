В период майских торжеств некоторые электрички в Омском регионе будут следовать по измененному графику.

12:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В майские праздники изменится расписание некоторых пригородных поездов, которые следуют по маршрутам в Омской области.

1, 2, 9 и 11 мая не будет следовать электропоезда № 6661 Калачинская – Омск (отходит со станции Калачинская в 5:48, приезжает на станцию Омск в 7:25), 1 и 11 мая – электропоезда № 6672 Омск – Калачинская (отходит со станции Омск в 17:20, приезжает на станцию Калачинская 18:59).

В указанные дни пассажиры могут выбрать другие пригородные поезда – на этом участке будут следовать три пары электропоездов по маршруту Омск – Татарская – Омск.

10 мая не будет следовать электропоезда № 6486 Москаленки – Омск (отходит со станции Москаленки в 17:34, приезжает на станцию Омск в 18:55). Пассажиры могут выбрать другие маршруты на этом участке – со станции Москаленки будут следовать четыре пары электропоездов.

С 12 мая пригородные поезда вернутся к своему обычному расписанию.

Просим пассажиров быть бдительными и учитывать эти изменения при планировании своих поездок. Дополнительную информацию о движении пригородных поездов можно найти на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте пригородной компании АО «Омск-пригород», по телефонам (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.