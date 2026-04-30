С 3 мая в Новосибирской области произойдут изменения в графике движения 21 пригородного поезда.

2026-04-30 12:39
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 3 по 13 мая временно произойдет корректировка расписания 21 пригородного поезда в Новосибирской области, связанная с плановым ремонтом пути. Изменение во времени составит от 3 до 68 минут.

Изменения затронут пригородные поезда, следующие по маршрутам: Новосибирск – Барабинск – Новосибирск, Новосибирск – Татарская – Новосибирск, Новосибирск – Чулымская – Новосибирск, Новосибирск – Коченево – Новосибирск, Дупленская – Новосибирск, Барабинск – Татарская, Чулымская – Новосибирск-Восточный, Убинская – Новосибирск.

Призываем пассажиров быть бдительными и учитывать изменения в расписании при планировании своих поездок.

Дополнительные сведения о деятельности компании доступны: на веб-сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте пригородной компании АО «Экспресс-пригород», в мобильном приложении «Экспресс-пригород», сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

