С 3 мая в Новосибирской области произойдут изменения в графике движения 21 пригородного поезда.

С 3 по 13 мая временно произойдет корректировка расписания 21 пригородного поезда в Новосибирской области, связанная с плановым ремонтом пути. Изменение во времени составит от 3 до 68 минут.
Изменения затронут пригородные поезда, следующие по маршрутам: Новосибирск – Барабинск – Новосибирск, Новосибирск – Татарская – Новосибирск, Новосибирск – Чулымская – Новосибирск, Новосибирск – Коченево – Новосибирск, Дупленская – Новосибирск, Барабинск – Татарская, Чулымская – Новосибирск-Восточный, Убинская – Новосибирск.
Призываем пассажиров быть бдительными и учитывать изменения в расписании при планировании своих поездок.
