С первого мая в Томской области пригородные поезда начинают работать по летнему расписанию.

С первого мая пригородные электропоезда в Томской области, как обычно, переходят на летнее расписание, в связи с увеличением спроса на перевозки в этот период.

Каждый день будут отправляться электропоезда № 6095/6096 Томск-I – Тайга.

В субботу и воскресенье будут следовать электропоезда:

№ 6084 Тайга – Томск-I;

№ 6083 Томск-I – Басандайка;

№ 6086 Басандайка – Томск-II;

№ 6085 Томск-II – Тайга;

№ 6090 Тайга – Томск-I;

№ 6089 Томск-I – Басандайка;

№ 6092 Басандайка – Томск-II.

Напоминаем, что с 25 апреля запустились пригородные поезда по маршруту Томск – Асино.

Детальную информацию о расписании пригородных поездов можно найти на веб-сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте пригородной компании АО «Кузбасс-пригород», в пригородных кассах и по телефону 8-800-700-2501 (звонок бесплатный), сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.