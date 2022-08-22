Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится с 23 августа в связи с проведением работ для переключения 2 главного пути на станции Москва-Пассажирская-Казанская

2022-08-22 10:54
Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится с 23 августа в связи с проведением работ для переключения 2 главного пути на станции Москва-Пассажирская-Казанская
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится с 23 августа по 5 сентября в связи с проведением дополнительных работ на станции Москва-Пассажирская-Казанская для переключения 2 главного пути.

Так, с 05:30 23 августа до 03:50 5 сентября железнодорожники проведут работы по укреплению несущих конструкций здания, расположенного рядом с новым местоположением 2 главного пути. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов.

За время предыдущего этап, с  7 по 23 августа, были проведены работы по формированию подпорной стены и земляного полотна, уложен 2 главный путь на участке протяженностью 1,4 км. Переключение движение на новый 2 главный путь позволит начать реконструкцию тоннеля для МЦД-3.

Строительство будет вестись круглосуточно, а движение поездов на этот период организовано по соседним путям. В связи с этим продлено действие изменений в расписании пригородных поездов, которое было объявлено ранее.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на нашем сайте в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru