Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится с 23 августа в связи с проведением работ для переключения 2 главного пути на станции Москва-Пассажирская-Казанская

10:54

Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится с 23 августа по 5 сентября в связи с проведением дополнительных работ на станции Москва-Пассажирская-Казанская для переключения 2 главного пути.

Так, с 05:30 23 августа до 03:50 5 сентября железнодорожники проведут работы по укреплению несущих конструкций здания, расположенного рядом с новым местоположением 2 главного пути. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов.

За время предыдущего этап, с 7 по 23 августа, были проведены работы по формированию подпорной стены и земляного полотна, уложен 2 главный путь на участке протяженностью 1,4 км. Переключение движение на новый 2 главный путь позволит начать реконструкцию тоннеля для МЦД-3.

Строительство будет вестись круглосуточно, а движение поездов на этот период организовано по соседним путям. В связи с этим продлено действие изменений в расписании пригородных поездов, которое было объявлено ранее.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на нашем сайте в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.