Транспортировка пассажиров по железнодорожной сети РЖД в апреле увеличилась на 1,6%

2026-05-04 12:45
Согласно оперативной информации, в апреле 2026 года сеть РЖД обслужила 107,2 млн пассажиров, что на 1,6% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из них 97,8 млн пассажиров использовали пригородное сообщение (+1,8% к апрелю 2025 года), а 9,4 млн пассажиров - дальнее следование (+0,2%).

Пассажиропоток в апреле 2026 года достиг 10,3 млрд пасс.-км, что на 0,4% больше, чем в сравнении с тем же периодом предыдущего года. В пригородном сообщении было перевезено 2,9 млрд пасс.-км (+2,9%), а в дальнем следовании - 7,4 млрд пасс.-км (-0,6%).

В общей сложности за период с января по апрель 2026 года было перевезено 399,1 млн пассажиров (+0,9% к показателю января – апреля 2025 года). Из них в пригородном сообщении - 363,6 млн (+1,1%), а в дальнем следовании - 35,5 млн (-1,6%).

С начала года пассажиропоток по сети РЖД сократился на 1,3% по сравнению с уровнем предыдущего года и составил 38,1 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено 10,9 млрд пасс.-км (+3%), а в дальнем следовании - 27,2 млрд пасс.-км (-3%).

