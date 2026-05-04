На железнодорожных станциях Барнаул и Воронеж-Южный функционируют новейшие комнаты для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Компания «РЖД» запустила 2 новых зала ожидания в Центре поддержки мобильности (ЦПМ) на вокзальных площадках Барнаул и Воронеж-Южный (Придача).

Они созданы для пассажиров с ограниченной мобильностью и воплощены в рамках проекта по обеспечению доступной, уютной и современной среды для всех категорий граждан, включая пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Залы обладают универсальностью и учитывают разнообразные потребности пассажиров и различные сценарии их путешествия. Пространство представляет собой зону ожидания и отдыха с мягкой эргономичной мебелью, что делает пребывание на вокзале более приятным во время ожидания поезда. Предусмотрены специальные места для пассажиров, передвигающихся на креслах-колясках с возможностью подзарядки электрических колясок.

Особое внимание уделено доступности сервисов и информации. В залах установлено индукционное оборудование для пассажиров с нарушением слуха, размещены табло отправления и прибытия поездов, а также сенсорные видеотерминалы, позволяющие получить информацию об услугах вокзала и связаться с оператором, в том числе с использованием русского жестового языка. Для оперативного получения помощи предусмотрены кнопки вызова персонала.

Открытие новых залов стало очередным шагом в развитии системы сопровождения маломобильных пассажиров на сети российских железных дорог.

Сегодня более 10 тыс. вокзалов и остановочных пунктов предоставляют бесплатную услугу помощи по заявкам, оформленным через Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД». Сервис работает круглосуточно и охватывает все этапы поездки – от прибытия на вокзал до посадки и высадки из поезда.

Услуга сопровождения на вокзалах Барнаул и Воронеж-Южный (Придача) является востребованной. В среднем, на каждом из них выполняется около 10 заявок в сутки.

Продолжается процесс создания залов ожидания ЦСМ. Планируется, что до конца текущего года будет открыто еще 8 таких мест.

Заявление о необходимости помощи можно подать заблаговременно на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам», по бесплатному телефону: 8 (800) 775-00-00 или отправив электронное письмо на адрес info@rzd.ru.