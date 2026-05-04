Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожных станциях Барнаул и Воронеж-Южный функционируют новейшие комнаты для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

2026-05-04 11:23
На железнодорожных станциях Барнаул и Воронеж-Южный функционируют новейшие комнаты для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Компания «РЖД» запустила 2 новых зала ожидания в Центре поддержки мобильности (ЦПМ) на вокзальных площадках Барнаул и Воронеж-Южный (Придача).

Они созданы для пассажиров с ограниченной мобильностью и воплощены в рамках проекта по обеспечению доступной, уютной и современной среды для всех категорий граждан, включая пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Залы обладают универсальностью и учитывают разнообразные потребности пассажиров и различные сценарии их путешествия. Пространство представляет собой зону ожидания и отдыха с мягкой эргономичной мебелью, что делает пребывание на вокзале более приятным во время ожидания поезда. Предусмотрены специальные места для пассажиров, передвигающихся на креслах-колясках с возможностью подзарядки электрических колясок.

Особое внимание уделено доступности сервисов и информации. В залах установлено индукционное оборудование для пассажиров с нарушением слуха, размещены табло отправления и прибытия поездов, а также сенсорные видеотерминалы, позволяющие получить информацию об услугах вокзала и связаться с оператором, в том числе с использованием русского жестового языка. Для оперативного получения помощи предусмотрены кнопки вызова персонала.

Открытие новых залов стало очередным шагом в развитии системы сопровождения маломобильных пассажиров на сети российских железных дорог.

Сегодня более 10 тыс. вокзалов и остановочных пунктов предоставляют бесплатную услугу помощи по заявкам, оформленным через Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД». Сервис работает круглосуточно и охватывает все этапы поездки – от прибытия на вокзал до посадки и высадки из поезда.

Услуга сопровождения на вокзалах Барнаул и Воронеж-Южный (Придача) является востребованной. В среднем, на каждом из них выполняется около 10 заявок в сутки.

Продолжается процесс создания залов ожидания ЦСМ. Планируется, что до конца текущего года будет открыто еще 8 таких мест.

Заявление о необходимости помощи можно подать заблаговременно на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам», по бесплатному телефону: 8 (800) 775-00-00 или отправив электронное письмо на адрес info@rzd.ru.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru