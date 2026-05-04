Загрузка на сетях ОАО «РЖД» в апреле увеличилась на 1,9%, достигнув 94,7 млн тонн

Согласно оперативным данным, в апреле 2026 года на сетях компании «Российские железные дороги» было погружено 94,7 млн тонн груза, что на 1,9% больше, чем в тот же период предыдущего года.
Грузооборот в апреле 2026 года увеличился на 4,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составил 212,9 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 3,1% и составил 261,8 млрд тонно-км.
За период с января по апрель 2026 года было погружено 363,7 млн тонн груза, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Железнодорожным транспортом было погружено и отправлено следующее количество грузов:
Погрузка прочих грузов, включая вышеуказанные номенклатуры, отправленных в контейнерах, составила 37,4 млн тонн (+0,6%).
Грузооборот за период с января по апрель 2026 года снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 813,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 3,4% и составил 1 трлн 5,1 млрд тонно-км.