Загрузка на сетях ОАО «РЖД» в апреле увеличилась на 1,9%, достигнув 94,7 млн тонн

Согласно оперативным данным, в апреле 2026 года на сетях компании «Российские железные дороги» было погружено 94,7 млн тонн груза, что на 1,9% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Грузооборот в апреле 2026 года увеличился на 4,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составил 212,9 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 3,1% и составил 261,8 млрд тонно-км.

За период с января по апрель 2026 года было погружено 363,7 млн тонн груза, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Железнодорожным транспортом было погружено и отправлено следующее количество грузов:

каменного угля – 110,4 млн тонн (-1% к январю – апрелю 2025 года);

кокса – 3,1 млн тонн (-11,1%);

нефти и нефтепродуктов – 65,4 млн тонн (-1,4%);

руды железной и марганцевой – 34,8 млн тонн (-1,8%);

черных металлов – 15,3 млн тонн (-16,6%);

лома черных металлов – 1,8 млн тонн (-24,3%);

химических и минеральных удобрений – 23,5 млн тонн (-2,3%);

цемента – 4,8 млн тонн (-17,3%);

лесных грузов – 8,4 млн тонн (-9,7%);

зерна – 11,6 млн тонн (+56,3%);

строительных грузов – 27,5 млн тонн (-3,7%);

руды цветной и серного сырья – 5,6 млн тонн (+2%);

химикатов и соды – 6,6 млн тонн (-4,9%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 7,6 млн тонн (-10,2%).

Погрузка прочих грузов, включая вышеуказанные номенклатуры, отправленных в контейнерах, составила 37,4 млн тонн (+0,6%).

Грузооборот за период с января по апрель 2026 года снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 813,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 3,4% и составил 1 трлн 5,1 млрд тонно-км.