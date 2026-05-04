2026-05-04 09:49
Во время проведения форума «Россия – Исламский мир» в Казани, были установлены дополнительные электропоезда.
Транспортное обеспечение во время проведения XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» в столице Республики Татарстан будет осуществлять Горьковская железная дорога.

С 13 по 15 мая на маршруте Казань – Аэропорт – Казань будет работать 14 дополнительных пригородных электропоездов АО «Содружество». Для удобства перевозки гостей и участников форума до МВЦ «Казань Экспо», дополнительные составы будут следовать без промежуточных остановок.

Полную информацию о расписании дополнительных поездов пригородного сообщения можно найти на веб-сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

