С 1 сентября студенты и школьники Пермского края смогут воспользоваться скидкой 50% на поездки в пригодных поездах

15:32

C 1 сентября 2022 года студенты и школьники смогут воспользоваться сезонной скидкой 50% на проезд в пригородных поездах на территории Пермского края. В этом году льгота предоставляется также на разовые поездки (ранее распространялась только на абонементы). Скидка действует в учебный период до 15 июня 2023 года при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на электропоезда «Ласточка» (перевозчик – АО «Пермская пригородная компания», ППК).

Скидка предоставляется:

школьникам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет;

студентам, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования при предъявлении студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах ППК, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». При оформлении электронного билета в приложении в первый раз пассажиру необходимо подтвердить свою личность и право на льготу. Для этого нужно обратиться в любую пригородную железнодорожную кассу и предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, а также документ, дающий право на льготу.

Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.