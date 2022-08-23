С 1 сентября студенты и школьники Пермского края смогут воспользоваться скидкой 50% на поездки в пригодных поездах

C 1 сентября 2022 года студенты и школьники смогут воспользоваться сезонной скидкой 50% на проезд в пригородных поездах на территории Пермского края. В этом году льгота предоставляется также на разовые поездки (ранее распространялась только на абонементы). Скидка действует в учебный период до 15 июня 2023 года при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на электропоезда «Ласточка» (перевозчик – АО «Пермская пригородная компания», ППК).
Скидка предоставляется:
Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах ППК, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». При оформлении электронного билета в приложении в первый раз пассажиру необходимо подтвердить свою личность и право на льготу. Для этого нужно обратиться в любую пригородную железнодорожную кассу и предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, а также документ, дающий право на льготу.
Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.