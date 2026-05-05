2026-05-05 12:28
В апреле этого года с платформ Северной железнодорожной магистрали было отправлено свыше 1 млн путешественников.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, в апреле 2026 года с железнодорожных вокзалов и станций было отправлено 1,1 млн пассажиров (+2,3% по сравнению с апрелем 2025 года). Из них 527,9 тыс. отправились в дальние поездки (это соответствует уровню апреля 2025 года), а 556,1 тыс. путешествовали по пригородным маршрутам (+4,5%).

В апреле 2026 года пассажиропоток составил 394,9 млн пасс.-км, что на 3,1% больше, чем в тот же период 2025 года. Включая 370,8 млн пасс.-км в дальних поездках (+3%) и 24,2 млн пасс.-км в пригородном транспорте (+4,5%).

За период с января по апрель 2026 года было отправлено 4 млн пассажиров, что на 1,2% больше, чем за тот же период предыдущего года. Из них 2,1 млн отправились в дальние поездки (-0,8%), а 1,9 млн путешествовали по пригородным маршрутам (+3,5%).

Пассажиропоток за период с января по апрель 2026 года составил 1,6 млрд пасс.-км, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Включая 1,5 млрд пасс.-км в дальних поездках (это соответствует уровню января – апреля 2025 года) и 87,7 млн пасс.-км в пригородном транспорте (+3,6%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций СЖД.

