2026-05-05 12:21
В апреле 2026 года на Московской железной дороге было перевезено 4,6 млн тонн груза.
В апреле 2026 года на Московской железной дороге было перевезено на 3,2% больше грузов, чем в аналогичный период 2025 года, общий объем достиг 4,6 млн тонн. Грузооборот за апрель увеличился на 4,3% в годовом исчислении и составил 7,3 млрд тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии по сравнению с апрелем прошлого года вырос на 1,9% и составил 8,9 млрд тонно-км.

За период с января по апрель 2026 года было перевезено 17,3 млн тонн грузов, что на 2,9% меньше, чем за тот же период в 2025 году. За первые 4 месяца 2026 года грузооборот снизился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 27,1 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 5,8% и составил 33,8 млрд тонно-км.

С января по апрель железнодорожным транспортом было погружено и отправлено следующее количество грузов:

  • железной и марганцевой руды – 4,7 млн тонн (-4,8% к показателю января – апреля 2025 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 3,8 млн тонн (+9,9%);
  • химических и минеральных удобрений – 1,8 млн тонн (-16,1%);
  • зерна – 1 млн тонн (увеличение в 2 раза);
  • химикатов и соды – 646,8 тыс. тонн (+27,3%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 571,1 тыс. тонн (-18,6%);
  • лома черных металлов – 482,5 тыс. тонн (-31,6%);
  • строительных грузов – 420,6 тыс. тонн (-20,4%);
  • черных металлов – 352,9 тыс. тонн (-29,7%);
  • цемента – 295,7 тыс. тонн (-28,1%);
  • лесных грузов – 177,1 тыс. тонн (+43,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
