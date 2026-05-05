Свердловская железнодорожная компания устроила месяц осведомленности «Дай дорогу поездам!» для учащихся.

Перед началом долгих летних каникул, Свердловская железная дорога запустила для учеников месяц осведомленности под названием «Уступи дорогу поездам!». Работники железной дороги увеличивают меры предосторожности, чтобы избежать ситуаций, в которых дети могут получить травмы на территории движения поездов.

В течение мая в городах Свердловской области и ХМАО – Югры «путешествие в мир безопасности» можно будет осуществить на лекционном «Поезде знаний». В начале мая он посетит Богданович, Ирбит, Туринск-Уральский и Тавду, а в конце месяца отправится на север – пройдет через города Советский, Серов и Нижний Тагил.

Проект «Поезд знаний» СвЖД проводит каждый год. Он пользуется большим спросом среди учеников начальных и средних классов. В вагоне-лектории детям объясняют правила безопасного поведения на территории движения поездов, рассказывают, как правильно переходить через железнодорожные пути и почему нельзя забираться на ступеньки и крыши вагонов, объясняют, что при пребывании на объектах железной дороги нельзя отвлекаться на гаджеты и слушать музыку в наушниках. Для закрепления знаний используются интерактивные игры с аниматорами, просмотр тематических мультфильмов и видеороликов. В программу также включены экскурсии по вокзалам, знакомство с основными профессиями железнодорожников, посещение вагона – экологической лаборатории и пожарного поезда. Такие наглядные уроки помогают ученикам узнать интересные факты о железной дороге и лучше усвоить важные правила безопасности.

В Пермском крае выбран другой популярный формат: для учеников организуют тематические викторины, выездные «Уроки безопасности» на станциях и предприятиях СвЖД.

Предотвращение детских травм стоит в числе ключевых обязанностей работников железной дороги и всех взрослых. Статистика текущего года не радует: на территории магистрали отмечается увеличение случаев травматизма среди несовершеннолетних. С января по апрель получили травмы пять подростков, трое из них умерли (за тот же период 2025 года случаев травматизма не было). Все произошедшие трагедии связаны с прогулками по железнодорожным путям.

Свердловская магистраль призывает учителей и родителей поддержать профилактическую работу информационными беседами и личным примером, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.