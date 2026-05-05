В апреле 2026 года с платформ и станций Калининградского железнодорожного узла было отправлено 609,6 тыс. путешественников.

Согласно оперативной информации, в апреле текущего года с железнодорожных станций и вокзалов КЖД было отправлено 609,6 тыс. пассажиров, что на 1,5% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В числе отправившихся 19,6 тыс. пассажиров использовали поезда дальнего следования, что на 4,8% больше, чем в апреле 2025 года. В пригородном транспорте было перевезено 590 тыс. человек (+1,4%).

Пассажирооборот в апреле достиг 21,9 млн пасс.-км (+1,8%), включая 5,6 млн пасс.-км (+2,2%) в дальнем следовании и 16,4 млн пасс.-км (+1,6%) в пригородном сообщении.

С начала года в поездках дальнего следования с железнодорожных станций и вокзалов отправились 61,5 тыс. пассажиров (+3,3%), а в пригородном сообщении было перевезено 2 млн 3 тыс. человек (+1%).

Общий пассажирооборот за период с января по апрель составил 71,5 млн пасс.-км (+0,7%), включая 16,9 млн пасс.-км (+2%) в дальнем следовании и 54,5 млн пасс.-км (+0,3%) в пригородном сообщении, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.