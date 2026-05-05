Композиция "Ласточки" Нижний Новгород - Москва расширена в честь Дня Победы

10:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Двойной состав быстрого поезда № 723 «Ласточка» будет следовать по маршруту Нижний Новгород – Москва в течение майских праздников в рамках работы ОАО «РЖД».

Из Москвы десятивагонный состав отправится 8 мая в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:15 следующего дня. Обратный рейс из Нижнего Новгорода запланирован на 11 мая в 04:32 с прибытием в Москву в 09:09.

Напоминаем, что пассажиры данного поезда имеют возможность опробовать сервис, позволяющий подтверждать личность без необходимости предъявления бумажных документов. Этот метод идентификации доступен для пассажиров старше 18 лет, которые при покупке билета указали данные действующего паспорта и дали согласие на доступ РЖД к биометрии. Также требуется регистрация в Единой биометрической системе и на портале «Госуслуги».

Проездные документы можно оформить через веб-приложение или мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления билетов и о движении поездов можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.