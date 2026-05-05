В мае "Поезд здоровья", принадлежащий Красноярской железной дороге, отправится в рабочий визит по двум сибирским областям.

2026-05-05 10:16
В мае мобильный консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» посетит станции Кемеровской области и западные районы Красноярского края.

Первыми на очереди две станции в Кемеровской области: 14 мая – Кия-Шалтырь, 15 мая – Полуторник. После этого состав отправится в Красноярский край и начнет работу в Шарыповском районе: 16 мая – Инголь, 17–19 мая – Дубинино, 20–22 мая – Шарыпово. Рабочая поездка Поезда здоровья завершится в Назаровском районе: 23 мая – Красная Сопка, 24 мая – Глядень, 25–27 мая – Назарово.

Жители этих регионов смогут получить консультации специалистов и пройти обследование на современном диагностическом оборудовании.

Услуги предоставляются бесплатно. Необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт (для ребенка – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее проведенных исследований.

Режим работы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), информирует служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

