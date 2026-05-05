Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На пограничном посту Забайкальск начали использовать модернизированный приемоотправочный парк.

2026-05-05 09:48
На пограничном посту Забайкальск начали использовать модернизированный приемоотправочный парк.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На станции Забайкальск запущено движение по обновленному приемоотправочному парку «Г» колеи шириной 1435 мм. Здесь были продлены 4 пути, предназначенных для приема грузовых поездов, которые прибывают через границу из КНР на Забайкальскую железную дорогу. Реконструкция выполнена в рамках реализации второй очереди развития станции.

В процессе работ было уложено более 1,8 км пути, установлено 8 стрелочных переводов, проложено 22 км кабелей сигнализации и автоблокировки, установлено 14 новых светофоров. Обновление инфраструктуры проходило в том числе и в зимнее время.

Продление путей позволит принимать составы из Китая длиной от 71 до 85 условных вагонов.

Погранпереход Забайкальск – Маньчжурия – наибольший трансграничный коридор между Россией и Китаем. Через него проходит более половины всего объема международных железнодорожных перевозок между двумя странами.

ОАО «РЖД» с 2009 года осуществляет поэтапную реконструкцию приграничного комплекса. В процессе реализации 1 очереди развития станции Забайкальск была выполнена реконструкция парка погранично-таможенного контроля и сортировочной системы колеи 1435 мм. Также построен новый транспортно-логистический комплекс, предназначенный для перегрузки внешнеторговых грузов, в том числе контейнеров, угля, колесной техники, длинномерных и тяжеловесных грузов.

Вторая очередь реконструкции, помимо продления путей в парке «Г», предполагает строительство новых и продление существующих путей в трех парках колеи 1520 мм, переустройство кабельных линий связи, обновление сетей электроснабжения. Кроме того, планируется построить новый сортировочный парк колеи 1435 мм. Также совместно с китайской стороной идут работы по строительству второго главного пути колеи 1435 мм на перегоне Забайкальск – Маньчжурия, который позволит повысить объем передачи импортных грузов из КНР.

Продолжение развития станции способствует увеличению ее пропускной и провозной способностей, формирует резервы для последующего увеличения объемов международных перевозок между Россией и Китаем, информирует отдел корпоративных связей ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru