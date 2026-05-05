Персонал Забайкальской железной дороги организует профилактические мероприятия с участием подростков в рамках месяца акции «Дай дорогу поездам!».

09:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Персонал Железной дороги Забайкалья в преддверии летних каникул организует мероприятие под названием «Уступи дорогу поездам!». В рамках этого профилактического месяца, который пройдет с 1 по 31 мая, планируется размещение информационных материалов (плакаты, брошюры), трансляция аудио- и видеосообщений, направленных на соблюдение правил безопасности на территории железнодорожных объектов, в зданиях вокзалов, на платформах для пассажиров, в пригородных поездах и поездах дальнего следования, а также в аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах.

Вместе с работниками транспортной полиции железнодорожники проведут для детей и подростков обучающие и развлекательные мероприятия, включая викторины, интеллектуальные игры, квесты, творческие конкурсы, открытые уроки и экскурсии в специализированные музеи, на детские железные дороги и предприятия железнодорожного транспорта.

Стоит отметить, что за первые 4 месяца 2026 года на объектах инфраструктуры Забайкальской магистрали из-за нарушения правил личной безопасности 2 человека получили травмы, один из которых умер. Травматизм среди детей и подростков на территории ЗабЖД не был зафиксирован.

Забайкальская магистраль призывает граждан быть внимательными при пересечении путей и строго соблюдать правила безопасности в зоне движения поездов.

Взрослые, не оставляйте детей без присмотра на станциях, пассажирских платформах, вблизи железнодорожных путей! Регулярно напоминайте детям и подросткам правила безопасности на железной дороге, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.