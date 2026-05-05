4 мая на Южном вокзале Калининграда состоялось провожание "Эшелона Победы".

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Жители Калининграда с гордостью провожали "Эшелон Победы", который 4 мая прибыл на свою конечную точку - Южный вокзал. Здесь, на пятой платформе, в течение дня, с 10:00 до 16:00, эшелон функционировал как музейно-выставочный комплекс. Более 1 тыс. жителей и гостей города имели возможность ознакомиться с представленной экспозицией современной военной техники, увидеть музейные экземпляры оружия и снаряжения Красной армии, а также посетить выставку в закрытых вагонах, посвященную Вооруженным силам Российской Федерации.

4 мая губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных стал посетителем выставок "Эшелона Победы". Вместе с командующим Балтийским флотом, вице-адмиралом Сергеем Липилиным и руководителем КЖД Сергеем Сапегиным, он посетил выставки и посмотрел концертную программу, подготовленную творческим коллективом "Арт-Экспресс" Дворца культуры железнодорожников.

Напомним, что маршрут поезда, ведомого паровозом серии "Эр", в этом году включал 12 станций, среди которых Балтийск, Багратионовск, Ладушкин, Железнодорожный, Нестеров, Гусев, Черняховск, Знаменск, Гвардейск, Полесск, Советск и Калининград. В период с 25 апреля по 4 мая, более 10 тыс. жителей Калининградской области и гостей региона с радостью и восторгом встречали состав на станциях его прибытия.

Проект "Эшелон Победы" был осуществлен Калининградской железной дорогой в сотрудничестве с Балтийским флотом и был посвящен празднованию Дня Победы и 80-летию образования Калининградской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.