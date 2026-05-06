Пожилые люди и молодое поколение отдали дань уважения военным, служившим на железной дороге, на станции Ладожское Озеро.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Накануне Дня Победы ветераны железной дороги, молодые сотрудники ОЖД и ученики Малой Октябрьской детской железной дороги посетили станцию Ладожское Озеро, чтобы отдать дань уважения железнодорожникам и строителям транспорта, которые защищали нашу страну во время Великой Отечественной войны.

Во время войны станция Ладожское Озеро стала стратегически важной. Когда блокада Ленинграда была полностью установлена, именно эта станция стала неотъемлемой частью знаменитой «Дороги жизни» - единственной транспортной магистрали, которая связывала блокадный Ленинград со всей страной с сентября 1941 по март 1943 года. Отсюда до начала работы «Дороги Победы» осуществлялось оперативное управление железнодорожными перевозками в осажденный город.

Ранее небольшая станция превратилась в развитый железнодорожный узел с примыкавшим к нему озерно-речным портом. Число путей увеличилось с 4 до более чем 20. Были построены устройства для экипировки подвижного состава, системы водоснабжения и 2 треугольника для разворота паровозов. Летом грузы шли на кораблях, зимой – на машинах, а на станции Ладожское Озеро их перегружали в поезда, которые везли продовольствие, горючее и боеприпасы в осажденный город.

По этой дороге в Ленинград доставили почти 1,5 млн тонн грузов и эвакуировали более 1 млн человек. В честь героической страницы обороны Ленинграда 6 мая здесь состоялся торжественный митинг. Присутствующие почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к паровозу-памятнику Эш-4375, работавшему на «Дороге жизни». Также участники мероприятия посетили с экскурсией филиал Центрального военно-морского музея – музей «Дорога жизни», сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.