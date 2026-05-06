Пожарные составы Московской железнодорожной сети подготовлены к функционированию в летнее время.

На Московской железнодорожной магистрали 28 пожарных составов подготовлены к функционированию в летний период. Каждый состав включает в себя вагон-помпу, 2 цистерны-резервуары с объемом 61 куб. м воды каждая, а также 5 тонн пенообразователя.

В процессе подготовки к сезону проводилась проверка технического состояния составов, комплектации пожарно-техническим оборудованием, средствами для тушения пожара и пенообразователем, были подготовлены дополнительные цистерны-резервуары.

Также их материально-техническая база была дополнена современным оборудованием, включая генераторы со световой башней, способной освещать территорию в радиусе 50 м, а также новыми установками для комплексного тушения огня.

Пожарные составы расположены во всех регионах магистрали. Они используются для тушения пожаров в придорожной полосе, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», на городских территориях, примыкающих к магистрали, а также для оказания помощи при устранении чрезвычайных ситуаций, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.