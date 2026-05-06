События, отмечающие День Победы, состоятся на вокзалах России и в поездах.

17:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2026 году вся нация отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Железнодорожные станции в те времена были связующим звеном между фронтом и тылом, а сейчас это уникальные места, где переплетаются история и современность. Накануне 9 Мая они украшены баннерами, в помещениях транслируются видео- и аудиопоздравления, установлены специальные фотозоны.

В течение всего праздничного периода на вокзальных комплексах пройдет более 300 мероприятий: военно-патриотические акции, концерты, театрализованные постановки и интерактивные программы. Во многих городах проводятся выставки фотографий и детских рисунков, посвященных героям Великой Отечественной войны, представлены экспозиции военной техники и предметов тех лет. На некоторых малых вокзалах организована полевая кухня. Концертная программа включает выступления творческих коллективов, в том числе учащихся школ искусств и региональных ансамблей.

Посетителям более чем 70 вокзалов дарят георгиевские ленты. Униформа работников поездных бригад и кассиров также украшена символами Дня Победы. В рамках совместного проекта с Почтой России 9 Мая с вокзалов (Ржевский Мемориал, Поныри, Узловая, Прохоровка и др.) можно отправить памятную открытку в эксклюзивном дизайне.

Пассажиры могут заказать в пути блюда из специального фронтового меню. В информационно-развлекательной системе поездов появилась подборка военных фильмов, песен и книг, а также серия историй о юных защитниках Родины. 9 Мая в вагонах прозвучат торжественные поздравления по громкой связи.

Салоны скоростных «Сапсанов» и «Ласточек» украшены специальной ливреей с надписью «С Днем Победы!». Накануне праздника поезд № 760 «Сапсан» Москва – Санкт-Петербург станет площадкой для театрализованного представления: артисты прочитают пассажирам отрывки из поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин» и исполнят песни военных лет.

Уже пятый год подряд туристический поезд "Ко Дню Победы" остается в числе наиболее востребованных. 8 мая он вновь отправится из Москвы в Волгоград.

В текущем году представители РЖД намерены лично посетить и поздравить ветеранов Великой Отечественной войны в различных уголках России. К тому же, каждый ветеран, который решит воспользоваться поездом в праздничные дни, получит подарочный набор.

Напомним, что участникам Великой Отечественной войны и награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также одному сопровождающему предоставляется право на бесплатный проезд в течение всего года. Для ветеранов также предусмотрены бесплатная парковка на вокзалах, помощь с багажом, возможность бесплатного размещения в бизнес-залах и залах "Комфорт".

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территориях железнодорожных станций были созданы памятные скверы, включающие более чем 1200 саженцев. Зеленые насаждения из хвойных, лиственных и плодовых деревьев появились возле станций Петровско-Разумовская (Москва), Тамань-Пассажирская (Краснодарский край), Чита-1 (Забайкальский край), Ржевский Мемориал (Тверская область), Волжская Жемчужина (Самарская область), ВИЗ (Свердловская область).