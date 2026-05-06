8 мая жители Нижнего Новгорода и приезжие смогут наблюдать "Поезд Победы" в столице Приволжского региона.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Памятный состав "Поезд Победы", созданный на Горьковской железнодорожной линии в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, торжественно прибудет в Нижний Новгород 8 мая 2026 года в 11:00.

Состав будет расположен на путях, находящихся рядом с памятным комплексом "Бронепоезд Козьма Минин". В рамках встречи запланирован праздничный митинг в честь Дня Победы, а также концертная программа с участием местных артистов и творческих коллективов и исполнителей Центрального дворца культуры железнодорожников Нижнего Новгорода.

В составе поезда - 2 знаменитых паровоза серии Л, а также 6 платформ с экспонатами военной техники, 2 вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет.

Дорогие нижегородцы и представители СМИ, приглашаем вас посетить праздничное мероприятие в честь прибытия "Поезда Победы"!

Пропуск СМИ для проведения фото- и видеосъемки осуществляется по предварительной аккредитации. Данные (ФИО и номер телефона) необходимо прислать в ответном письме на электронный адрес ncos_PugachevAD@grw.rzd.ru (руководитель отдела по работе со СМИ ГЖД Пугачев Алексей, тел.: 8 (831) 248-47-55).

Дата и время сбора: 8 мая 2026 года, 10:45. Место: площадь у памятного комплекса "Бронепоезд Козьма Минин" перед Центральным дворцом культуры железнодорожников (ул. Июльских дней, д. 1А), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.