Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

"Пламя памяти" достигло станций Горьковской железнодорожной линии на брендовых поездах.

2026-05-06 13:47
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Изгородь Вечного пламени, взятую с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, привезли в города, находящиеся в пределах Горьковской магистрали, в рамках патриотического проекта «Огонь памяти».

«Для работников железной дороги проект «Огонь памяти» имеет особую важность, поскольку каждый из нас благодарен тем, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны. Мы испытываем глубокое уважение к подвигу наших предков и рады помочь доставить священное пламя в различные города и населенные пункты в неповрежденном состоянии», – заявил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Так, в Владимир и Нижний Новгород «Огонь памяти» привез скоростной двухэтажный брендовый поезд «Буревестник». В Казань «Огонь памяти» торжественно доставили на брендовом поезде «Премиум», следующем по маршруту Москва — Казань, а в Киров «Огонь памяти» прибыл на брендовом поезде «Вятка» по маршруту Москва – Киров.

В каждом городе прибытия была организована торжественная программа, включающая в себя встречу «Огня памяти» на вокзале и сопровождение в город, где искра Вечного пламени была использована в мемориальных и патриотических событиях, приуроченных к Дню Победы.

Стоит отметить, что по железным дорогам России «Огонь памяти» в этом году пройдет более 25 тыс. км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru