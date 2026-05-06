"Пламя памяти" достигло станций Горьковской железнодорожной линии на брендовых поездах.

Изгородь Вечного пламени, взятую с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, привезли в города, находящиеся в пределах Горьковской магистрали, в рамках патриотического проекта «Огонь памяти».

«Для работников железной дороги проект «Огонь памяти» имеет особую важность, поскольку каждый из нас благодарен тем, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны. Мы испытываем глубокое уважение к подвигу наших предков и рады помочь доставить священное пламя в различные города и населенные пункты в неповрежденном состоянии», – заявил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Так, в Владимир и Нижний Новгород «Огонь памяти» привез скоростной двухэтажный брендовый поезд «Буревестник». В Казань «Огонь памяти» торжественно доставили на брендовом поезде «Премиум», следующем по маршруту Москва — Казань, а в Киров «Огонь памяти» прибыл на брендовом поезде «Вятка» по маршруту Москва – Киров.

В каждом городе прибытия была организована торжественная программа, включающая в себя встречу «Огня памяти» на вокзале и сопровождение в город, где искра Вечного пламени была использована в мемориальных и патриотических событиях, приуроченных к Дню Победы.

Стоит отметить, что по железным дорогам России «Огонь памяти» в этом году пройдет более 25 тыс. км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.