"Поезд Победы", следующий по Красноярской магистрали, приветствовали свыше 17 тыс. обитателей Красноярского региона.

Свыше 17 тыс. жителей Красноярского края приветствовали «Поезд Победы» КрасЖД, который совершил торжественный тур в честь 81-й годовщины Великой Победы.

Станция Назарово стала лидером по числу посетителей. На платформе вокзала, где ретропоезд сделал остановку 29 апреля, собрались свыше 5 тыс. человек – жители города и окрестных населенных пунктов.

В дополнение, праздничный состав посетил города Иланский, Канск и Ачинск. Кульминацией торжественного шествия «Поезда Победы» стало прибытие 4 мая в столицу Красноярского края.

Знаменитый паровоз «Лебедянка» на каждой станции приветствовал собравшихся торжественным долгим гудком.

Театрализованные представления фронтовой агитбригады проходили на специальной сцене – железнодорожной платформе, с которой звучали любимые песни военных лет. С особой теплотой гости праздника принимали хореографическую композицию «Журавли», посвященную бойцам, не вернувшимся с фронта. В Красноярске ощущение полного погружения в атмосферу военных лет создала хореографическая постановка на музыку из знаменитой «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича.

О редких экспонатах вооружения, размещенных на платформах поезда, которые помогали бойцам Красной армии одерживать победу, а также о значении Красноярской железной дороги в Великой Отечественной войне во время остановок рассказывали волонтеры.

Детям предложили уникальную возможность побывать в кабине машиниста паровоза, а все желающие могли сделать памятные фотографии на фоне паровоза и вагонов с военной техникой.

Напомним, что "Поезд Победы" Красноярской железной дороги представляет собой мобильную историческую экспозицию, включающую в себя платформы с военной техникой, вагон-теплушку и вагон-сцену для артистов агитбригады. Его тянет паровоз, который является символом участия железнодорожников в Великой Отечественной войне. На платформах представлены образцы вооружения Красной армии - знаменитое ударное оружие решающих битв: дальнобойные гаубицы, зенитные и противотанковые пушки.

Задача проекта - сохранить историю о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и отдать дань уважения всем, кто защищал нашу Родину от фашизма, включая железнодорожников - участников боевых действий и тружеников тыла, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.