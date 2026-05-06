Сотрудники Горьковской железной дороги восстановили исторические локации к празднованию Дня Победы.

2026-05-06 11:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железной дороги выполнили большую работу по улучшению состояния мемориальных мест перед 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Железнодорожники из Казани обновили более 40 мемориальных досок, стел и мемориалов, которые находятся на вокзалах и станциях, на территории предприятий и вдоль железнодорожных путей. В этом процессе участвовали волонтеры, профсоюзные активисты магистрали, а также ветераны транспорта.

Кроме того, были отреставрированы знаменитые паровозы-монументы, расположенные на станциях Юдино, Свияжск и Шемордан в Татарстане, Алатырь, Ибреси и Канаш в Чувашии, Йошкар-Ола в Марий Эл, Атяшево в Мордовии и Вятские Поляны в Кировской области.

Такая благородная традиция является важным вкладом в сохранение исторической памяти. Железные дороги играли важную роль в годы войны, обеспечивая фронт всем необходимым. Современное поколение железнодорожников с уважением относится к местам, которые служат напоминанием о героизме предков в годы Великой Отечественной войны, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

