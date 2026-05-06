В апреле этого года объем грузовых операций на Калининградской железнодорожной линии достиг 101,7 тыс. тонн.

2026-05-06 11:03
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В апреле 2026 года Калининградская железная дорога обработала 101,7 тыс. тонн разнообразных грузов, что на 14,8% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В частности, было загружено:

  • жмыхов – 46,1 тыс. тонн (снижение на 35,5% по сравнению с апрелем 2025 года);
  • каменного угля – 16,7 тыс. тонн;
  • автомобилей – 8,8 тыс. тонн (увеличение в 6 раз);
  • химических и минеральных удобрений – 8,5 тыс. тонн (снижение на 22,2%).

Грузооборот в апреле достиг 53 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 71,6 млн тонно-км. За период с января по апрель 2026 года на железной дороге было обработано 327,5 тыс. тонн грузов, что на 27,8% меньше, чем за первые 4 месяца предыдущего года. Грузооборот составил 208,7 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 272,3 млн тонно-км, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.

