В апреле этого года объем грузовых операций на Калининградской железнодорожной линии достиг 101,7 тыс. тонн.

11:03

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В апреле 2026 года Калининградская железная дорога обработала 101,7 тыс. тонн разнообразных грузов, что на 14,8% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В частности, было загружено:

жмыхов – 46,1 тыс. тонн (снижение на 35,5% по сравнению с апрелем 2025 года);

каменного угля – 16,7 тыс. тонн;

автомобилей – 8,8 тыс. тонн (увеличение в 6 раз);

химических и минеральных удобрений – 8,5 тыс. тонн (снижение на 22,2%).

Грузооборот в апреле достиг 53 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 71,6 млн тонно-км. За период с января по апрель 2026 года на железной дороге было обработано 327,5 тыс. тонн грузов, что на 27,8% меньше, чем за первые 4 месяца предыдущего года. Грузооборот составил 208,7 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 272,3 млн тонно-км, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.