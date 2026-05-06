"Поезд Победы" на Горьковском железнодорожном направлении приветствовали свыше 77 тыс. людей.

Мемориальный состав «Поезд Победы», созданный на Горьковской железнодорожной магистрали в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проехал по станциям трудовой славы магистрали с 24 апреля по 4 мая 2026 года. За это время состав посетил 7 регионов страны, сделал остановки на 29 станциях, где его встретили более 77 тыс. человек.

«Запуск «Поезда Победы» – это выражение уважения к нашим предкам, великому подвигу железнодорожников, которые обеспечивали доставку техники и провизии к местам боевых действий, эвакуировали заводы и раненых солдат и командиров. Участники акции смогли не только почтить память героев, но и прикоснуться к славной истории нашей страны», – заявил начальник Горьковской железнодорожной магистрали Сергей Дорофеевский.

В пути следования мемориальный состав сопровождали волонтеры и ветераны Горьковской магистрали, а также артисты Центрального дворца культуры железнодорожников Нижнего Новгорода. На каждой из 29 станций были организованы торжественные митинги, памятные мероприятия и праздничные концерты.

«Поезд Победы» Горьковской железнодорожной магистрали получил тысячи положительных отзывов как от представителей регионов и муниципальных образований, так и от местных жителей, которые смогли его встретить.

Руководители городов и районов в своих торжественных обращениях подчеркнули важность «Поезда Победы» для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодого поколения, называя мемориальный состав «воплощением живой памяти».

Участники торжественных событий отмечают, что мемориальный состав принес праздничное настроение в каждый город или поселок, где он останавливался. Посетители могли увидеть знаменитые паровозы и военную технику времен войны, которые отражают героические страницы истории нашей страны, послушать живое исполнение военных песен, попробовать настоящую армейскую кашу, приготовленную на полевой кухне, а также сделать памятные фотографии.

Состав «Поезда Победы» включал в себя 2 знаменитых паровоза серии Л, а также 6 платформ с экспонатами военной техники и 2 вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера времен войны.

Отметим, что первый «Поезд Победы», сформированный на Горьковской железной дороге, был организован к 60-летию Победы над фашистской Германией, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.