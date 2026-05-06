С первого мая 2026 года пассажиры пригородных электропоездов Красноярской железной дороги, которые обладают привилегиями Красноярского края, могут воспользоваться скидкой в 50%.

С первого мая цена билета на пригородные электрички Красноярской железнодорожной сети для пассажиров, пользующихся льготами Красноярского края, уменьшилась в два раза.

К льготникам принадлежат пенсионеры, трудовые ветераны Красноярского края и многодетные семьи. Также предоставляется 50-процентная скидка для жителей края, которые достигли 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) и имеют трудовой стаж не менее 15 лет.

Согласно региональному закону, уменьшенные тарифы для льготников края будут применяться до 30 сентября 2026 года.

Чтобы получить 50-процентную скидку, при покупке билета нужно предъявить 2 документа – подтверждающий личность и удостоверяющий право на льготу.

Подробности о льготах на проезд в городском и пригородном пассажирском железнодорожном транспорте Красноярского края можно найти на веб-сайте компании «Краспригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.