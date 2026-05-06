Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка на Забайкальской железнодорожной линии за период с января по апрель 2026 года достигла почти 8 млн тонн.

2026-05-06 09:22
Загрузка на Забайкальской железнодорожной линии за период с января по апрель 2026 года достигла почти 8 млн тонн.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативным данным, с января по апрель 2026 года на Забайкальской железнодорожной линии было перевезено 7,9 млн тонн груза, что на 1,1% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

За указанный период грузооборот достиг 108 млрд тонно-км (+1,2%), однако с учетом пробега вагонов без груза, грузооборот уменьшился на 0,4% и составил 130,3 млрд тонно-км.

В течение первых 4 месяцев 2026 года было перевезено:

  • каменного угля – 4,8 млн. тонн (-5,7% по сравнению с тем же периодом 2025 года);
  • железной и марганцевой руды – 1,2 млн тонн (-5,8%);
  • цветной руды и серного сырья – 302,3 тыс. тонн (+78,9%);
  • зерна – 280,6 тыс. тонн (-24,1%);
  • строительных материалов – 259,3 тыс. тонн (+1,9%);
  • нефти и нефтепродуктов – 30,5 тыс. тонн (увеличение – в 2 раза).

По оперативным данным, в апреле 2026 года было перевезено 1,8 млн тонн различных грузов, что на 12,8% меньше, чем в апреле предыдущего года. Грузооборот за апрель 2026 года составил 26,9 млрд тонно-км (+2,3%), а с учетом пробега вагонов без груза, грузооборот уменьшился на 0,8% и составил 32,4 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru