Загрузка на Забайкальской железнодорожной линии за период с января по апрель 2026 года достигла почти 8 млн тонн.

Согласно оперативным данным, с января по апрель 2026 года на Забайкальской железнодорожной линии было перевезено 7,9 млн тонн груза, что на 1,1% меньше, чем за тот же период предыдущего года.
За указанный период грузооборот достиг 108 млрд тонно-км (+1,2%), однако с учетом пробега вагонов без груза, грузооборот уменьшился на 0,4% и составил 130,3 млрд тонно-км.
В течение первых 4 месяцев 2026 года было перевезено:
По оперативным данным, в апреле 2026 года было перевезено 1,8 млн тонн различных грузов, что на 12,8% меньше, чем в апреле предыдущего года. Грузооборот за апрель 2026 года составил 26,9 млрд тонно-км (+2,3%), а с учетом пробега вагонов без груза, грузооборот уменьшился на 0,8% и составил 32,4 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.