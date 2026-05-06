Загрузка на Забайкальской железнодорожной линии за период с января по апрель 2026 года достигла почти 8 млн тонн.

Согласно оперативным данным, с января по апрель 2026 года на Забайкальской железнодорожной линии было перевезено 7,9 млн тонн груза, что на 1,1% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

За указанный период грузооборот достиг 108 млрд тонно-км (+1,2%), однако с учетом пробега вагонов без груза, грузооборот уменьшился на 0,4% и составил 130,3 млрд тонно-км.

В течение первых 4 месяцев 2026 года было перевезено:

каменного угля – 4,8 млн. тонн (-5,7% по сравнению с тем же периодом 2025 года);

железной и марганцевой руды – 1,2 млн тонн (-5,8%);

цветной руды и серного сырья – 302,3 тыс. тонн (+78,9%);

зерна – 280,6 тыс. тонн (-24,1%);

строительных материалов – 259,3 тыс. тонн (+1,9%);

нефти и нефтепродуктов – 30,5 тыс. тонн (увеличение – в 2 раза).

По оперативным данным, в апреле 2026 года было перевезено 1,8 млн тонн различных грузов, что на 12,8% меньше, чем в апреле предыдущего года. Грузооборот за апрель 2026 года составил 26,9 млрд тонно-км (+2,3%), а с учетом пробега вагонов без груза, грузооборот уменьшился на 0,8% и составил 32,4 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.