«Ласточки» доставят из Москвы в Ярославль гостей и участников полумарафона «Бегом по Золотому кольцу»

2022-08-23 10:19
В связи с высоким спросом на поездки между Москвой и Ярославлем в дни проведения полумарафона «Бегом по Золотому кольцу» 27 и 28 августа холдингом «ЖД» назначен дополнительный поезд № 802/801 «Ласточка» сообщением Москва – Ярославль.

Для удобства спортсменов и болельщиков расписание «Ласточек» увязано с программой мероприятия.

Из Москвы «Ласточка» № 802 с Ярославского вокзала отправится 27 августа в 11:10 и прибудет в Ярославль в 15:02. В обратном направлении поезд № 801 отправится 28 августа в 19:46 и прибудет в Москву в 23:28.

Дополнительные «Ласточки» будут курсировать 5-вагонными составами в комплектации «Премиум». В поезде представлено 3 класса обслуживания: комфорт, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Стоимость билетов на дополнительные «Ласточки» Москва – Ярославль в базовый класс обслуживания составляет 828 рублей, в эконом – 874 рубля, в комфорт – 920 рублей. Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифные предложения. Например, цена билета будет снижена на 30% при его покупке пассажиром в возрасте до 21 года или старше 60 лет.

Купить билеты на поезд «Ласточка» № 802/801 можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах.

